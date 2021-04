Juventus, polemiche e critiche | Stoccata di Materazzi: “La vedo male”

In casa Juventus continuano le polemiche e le critiche per la stagione deludente, arriva la stoccata di Materazzi sulla lotta per la Champions League

Marco Materazzi non ripone molta fiducia nella Juventus. L’ex bandiera dell’Inter, in passato già polemico verso i colori bianconeri, ha rilasciato un breve commento sulla stagione in corso. In particolare, l’ex difensore si è soffermato sull’ardua lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. In lotta, per tre posti, ci sono ancora Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma, con le due romane più distaccate dalle altre ma ancora aggrappate alla speranza aritmetica.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo dall’Atalanta | Due jolly per averlo

Juventus, il commento di Materazzi sulla lotta Champions

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Aguero priorità per l’attacco: c’è l’offerta | Concorrenza e ‘sconto’

Chiaro il messaggio di Materazzi sulla squadra di Pirlo, già al centro di polemiche e critiche: “Chi va in Champions? Vedo male la Juventus. Qualche settimana fa avrei detto che il Milan avrebbe perso punti, ma invece sta tenendo un ritmo importante e merita di andare in Champions – spiega a ‘Il Mattino’ – L’Atalanta va a tutta forza, mentre la Juventus è quella che vedo peggio. Il prossimo turno con Napoli-Inter e Atalanta-Juventus potrà essere molto importante”.