Calciomercato Juventus, contatti e priorità Aguero | La sua volontà

Il futuro di Sergio Aguero continua a tener banco sul calciomercato internazionale. La Juventus è fortemente interessata al calciatore, ma occhio alla concorrenza

Il nome di Sergio Aguero scalda inevitabilmente il calciomercato internazionale con diverse big pronte a farsi avanti pur di arrivare al forte attaccante argentino. Il bomber, ormai è chiaro, lascerà il Manchester City dopo anni da trascinatore e dopo aver ottenuto grandi trofei al centro dell’attacco del club inglese. E le piste sicuramente non possono mancare per un attaccante come lui che è già nel mirino di alcune delle maggiori big europee.

Tra i club maggiormente interessati a El Kun c’è sicuramente la Juventus. Secondo quanto riporta ‘Sport’, infatti, il club bianconero avrebbe messo tra le priorità l’attaccante argentino. Il calciatore starebbe già parlando con il club torinese e rappresenta una pista decisamente concreta per il suo futuro. Il Barcellona, però, resta alla finestra ed è informato della trattativa. I blaugrana vogliono arrivare all’attaccante, ma facendo perno sulla volontà del calciatore che in Spagna troverebbe il connazionale Lionel Messi. Il Barcellona, infatti, sta cercando di ridurre gli ingaggi e Aguero guadagna oltre 12 milioni di euro a stagione al Manchester City. Il calciatore dovrà dunque entrare nell’ordine di idee di abbassare lo stipendio se vorrà arrivare al Barcellona: una parte bassa fissa e vari bonus. Se Aguero vuole giocare per il Barça, insomma, dovrà farsi avanti e accettare una riduzione dello stipendio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, l’offerta bianconera per Aguero e la sua volontà

In Spagna, la pista è molto chiacchierata nelle ultime ore. Anche ‘el chiringuito tv’, tramite José Alvarez, ha fatto il punto della situazione sul futuro del bomber. L’attaccante avrebbe già un’offerta di contratto per due anni dalla Juventus, ma la sua volontà pare chiara. Vuole giocare con Lionel Messi nel Barcellona. Per questo motivo, il suo agente incontrerà il Barcellona nei prossimi giorni per fare il punto della situazione sul suo possibile trasferimento in blaugrana.