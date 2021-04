Calciomercato, l'Inter sfida la Juventus per Kean | Doppia idea di scambio

La Juventus potrebbe rinforzare l’attacco con un nome decisamente importante sul calciomercato. Attenzione, però, anche al pressing da parte dell’Inter

La Juventus pianifica già la prossima stagione e ha intenzione di farsi trovare pronta per ristrutturare la rosa e in particolare l’attacco. Diverse manovre sembrano in procinto di avvenire tra i bianconeri. Cristiano Ronaldo resta ancora in bilico tra l’addio e la possibile permanenza fino al 2022, ma non è in dubbio solo la posizione del portoghese. Si valuta con grande attenzione, infatti, anche il possibile addio di Paulo Dybala e Alvaro Morata: la prossima sessione di mercato potrebbe vedere, dunque, grandi stravolgimenti in casa bianconera.

Non solo uscite, però, perché Fabio Paratici sembra già attivo in entrata all’interno alla ricerca di un colpo importante per l’attacco: stiamo parlando di Moise Kean. Il bomber, che ieri ha parlato del suo futuro dopo il match contro il Bayern, sta facendo molto bene in questa stagione e la Juventus vuole riportarlo a casa. L’Everton, però, nonostante non abbia intenzione di tenerlo, spara una valutazione superiore ai 30-35 milioni chiesti un anno fa. Per questo, i bianconeri, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sono pronti a inserire nella trattativa una contropartita importante. In primis, occhio a Ramsey e Rabiot, che permetterebbero di risparmiare ingaggi importanti. Da tenere in considerazione Federico Bernardeschi, ma nessuno di questi tre nomi scalda l’Everton. Attenzione quindi a Merih Demiral, nome che potrebbe totalmente cambiare le carte in tavola: si potrebbe imbastire uno scambio con valutazioni da 50 milioni di euro. Ora Kean è la prima scelta, ma per l’attacco non vanno dimenticate le opzioni Aguero e Icardi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Paratici punta Kean ma spunta anche l’Inter: la pista

La Juventus sembra avere un binario preferenziale, dunque, anche per via degli ottimi rapporti con Raiola. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, però, bisogna prestare grande attenzione anche all’inserimento dell’Inter. I nerazzurri cercano un attaccante e Marotta conosce Kean molto bene. Inoltre, potrebbe essere inserito nella trattativa quel Matias Vecino che piace ad Ancelotti. La spunterà, dunque, la squadra che darà maggiori garanzie tecniche al calciatore e chi farà l’offerta giusta all’Everton. L’Inter, in ogni caso, tiene in caldo anche la pista Giroud per l’attacco.