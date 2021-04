Calciomercato Juventus, obiettivo dall’Atalanta | Due jolly per averlo

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La valutazione di 40 milioni di euro fatta dall’Atalanta per Gosens non spaventa la Juventus, che però vorrebbe ragionare su cifre inferiori. Per ammorbidire la posizione dei lombardi, riporta ‘Tuttosport’, i piemontesi potrebbero giocarsi la ‘carta’ Romero: le parti potrebbero discutere se valga la pena di parlare dell’argentino e del tedesco in un’eventuale trattativa unica, calcolando bene l’equilibrio nelle valutazioni. Ad oggi Romero è in prestito biennale ai bergamaschi (scadenza 2022) del valore di due milioni più altrettanti legati a bonus che scattano al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, col diritto di riscatto da 16 milioni. Un altro giocatore che potrebbe agevolare l’affare Gosens, infine, può essere Mattia Perin, attualmente in prestito al Genoa ma già apprezzato in passato da Gasperini.