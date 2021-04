Ora o mai più: il Psg mette fretta a Kylian Mbappe per il rinnovo, una trattativa che si intreccia anche con il nome di Icardi

La festa per la conquista della semifinale non era ancora terminata quando il presidente del Psg Nasser al-Khelaifi si è presentato ai giornalisti anche per parlare del rinnovo di Mbappe e Neymar. “Ora non hanno scuse per andare via” le parole del numero uno del club parigino che ‘L’Equipe’ inserisce nel tira e molla per il prolungamento di contratto dell’attaccante. Le dichiarazioni del presidente, insieme alla lunga trattativa che sta andando avanti sotto traccia, sono interpretate come un modo per fare pressione al calciatore e portarlo alla decisione di continuare a vestire la maglia del Psg.

Una scelta importante visto che il contratto di Mbappe scadrà tra un anno appena: senza firma, la società transalpina sarebbe quasi con le spalle al muro e un addio del 21enne sarebbe tutt’altro che da escludere. Del resto questo sta aspettando il Real Madrid: non è un segreto che Florentino Perez abbia messo in cima alle sue preferenze il bombe transalpino e speri in un mancano rinnovo per far diventare realtà il suo sogno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, il Psg mette fretta a Mbappe: anche la Juventus interessata

La decisione sul futuro di Mbappe avrà ripercussioni a cascata. Una sua conferma spingerebbe ancora più lontano Icardi anche se, come raccontato da Calciomercato.it, l’argentino non ha intenzione di lasciare Parigi. Allo stesso tempo, si potrebbe aprire la porta del Real Madrid per Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese spera nel ritorno al Bernabeu, ma Perez ha preso tempo avendo in cima alle sue preferenze Haaland e soprattutto Mbappe.

Lo stesso Ronaldo che sarebbe la soluzione migliore per il Psg per rimpiazzare il 21enne. Un intreccio che coinvolge quindi molti club e calciatori. Tutti aspettano Mbappe ed ora il Psg gli mette fretta.