Tra le squadre interessate a Gigio Donnarumma c’è anche il Chelsea di Tuchel. I londinesi pronti a puntare sul portiere italiano del Milan, con il sì del tecnico tedesco

Il futuro di Gigio Donnarumma è ancora tutto da scrivere. Le contrattazioni per il rinnovo stanno vivendo una fase di stallo. Continua ad esserci distanza tra domanda e offerta. Il Milan vorrebbe blindare il portiere con un contratto lungo a circa otto milioni di euro netti a stagione. Mino Raiola, invece, spingerebbe per un accordo più breve – di uno-due anni – a cifre più alte, 12 milioni. Altri ostacoli sono rappresentati dalla richiesta di commissione e da una possibile clausola di rescissione. L’agente, in caso di contratto lungo, vorrebbe una sorta di via di fuga, che possa permettere a Donnarumma di cambiare aria qualora non si dovessero raggiungere determinati obiettivi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Lupo: “La pandemia può aiutare i top club. Ecco il futuro di Donnarumma”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, l’agente allontana il trasferimento: “Tutto fermo”

Chiaramente sono tante le squadre in attesa di conoscere il futuro del portiere classe 1999. Le big europee sono pronte ad offrire un contratto importante all’estremo difensore italiano. Come raccontato ci sta pensando la Juventus ma senza l’addio di Szczesny è praticamente impossibile un affondo per Donnarumma. Situazione simile per il Psg che vorrebbe aspettare un altro anno prima di accantonare Navas.

Altra squadra, sulle tracce di Donnarumma è il Chelsea di Tuchel. Nell’ultima sessione estiva di calciomercato, i londinesi hanno acquistato Edouard Mendy per far il titolare al posto di Kepa Arrizabalaga. Mendy, però, è stata una scelta di Lampard e l’ex Borussia Dortmund – come riporta The Sun – sarebbe ben felice di accogliere un nuovo portiere, come Gigio Donnarumma, scaricando di fatto il 29enne francese.