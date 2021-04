Fabio Lupo è intervenuto a CMIT TV. Tanti gli argomenti trattati dal direttore sportivo: dall’Inter di Antonio Conte al problema rinnovi per il Milan e tanto altro

Fabio Lupo, intervenuto a CMIT TV, ha parlato dell‘Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono chiamati a rafforzarsi se vogliono puntare a vincere anche in Europa: “L’Inter sta dominando il campionato che merita, ma se vorrà fare uno step successivo anche in Champions, sarà chiamata ad una progettazione meticolosa e complessa. Bisogna aumentare la qualità dell’organico e questo lo si può fare anche senza spendere chissà quali cifre. Sicuramente, Conte resta un allenatore molto ambizioso e qualche tensione verrà a crearsi. Staremo a vedere quando l’Inter e Conte si sederanno al tavole per programmare la prossima stagione”.

I TOP CLUB E I RINNOVI – “Il Milan, ad esempio, è al lavoro per una serie di rinnovi importanti. Sul futuro di Donnarumma, è difficile fare previsioni – prosegue Lupo – Un punto di incontro sarà possibile trovarlo, solo grazie al cuore del ragazzo. Donnarumma è nato e cresciuto con la maglia del Milan e starà a lui fare una vera e propria scelta. Una scelta tra quella che sarà una considerazione meramente economica e quella che, invece, sarà una considerazione maggiormente legata al legame col club. Ogni tanto il calcio dovrebbe vivere delle belle storie e un milione in più non cambia la vita di questi atleti. E quindi, spero che Donnarumma si possa confermare un grande uomo compiendo una scelta di cuore. Ciò nonostante, ha tutto il diritto di ragionare da professionista, senza nulla togliere alla propria persona. Però, credo e spero che nel calcio possano ancora contare i sentimenti”.

EURO 2020 IN ITALIA – “E’ una bellissima notizia, che dà morale. Ogni segnale che ci porta ad una ripresa è importantissimo, da qualsiasi settore questo arrivi. La pandemia ha freddato gli animi di tutti, ma queste notizie ci scaldano il cuore e possono dare una spinta importante ai club e ai tifosi, anche in vista del finale di stagione”.

IL CALCIOMERCATO E LA PANDEMIA – “La pandemia ha creato dei danni economici pesanti, anche se il calcio italiano non viveva un momento florido (economicamente parlando) prima del Covid. Spero che questa stagione e quest’esperienza dia uno spunto a tutto il sistema calcio di rivedere i propri meccanismi, al di là dei meri conteggi. Ci vuole grande apertura da parte di tutti i dirigenti ed una volontà comune a voler rialzare il nostro movimento”.

LA PANDEMIA TRATTERRÀ I TOP PLAYER? – “E’ chiaro che questo momento di fermo economico può aiutare i club italiani a trattenere i propri gioielli, ma non va dimenticata una cosa: che la pandemia ha aumentato anche l’esigenza di chi deve vendere e le valutazioni di alcuni calciatori non potranno essere quelle di due anni fa’. Molte squadre saranno obbligate ad accontentarsi di cifre minori e tutto il mercato porterà ad un ridimensionamento globale”.