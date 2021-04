Il Napoli guarda al futuro ma intanto l’agente del centrocampista, obiettivo degli azzurri, dichiara: “E’ tutto fermo”

Quello di Mattia Zaccagni è uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato. Il centrocampista del Verona è protagonista di un’ottima stagione con la formazione guidata da Juric e su di lui si sono posati gli occhi di diversi questi. Tra questi, oltre al Milan, c’è anche il Napoli: gli azzurri seguono da tempo il 25enne e in estate potrebbero far partire l’assalto, soprattutto se per la panchina De Laurentiis punterà sull’attuale allenatore dei gialloblù. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Napoli, agente Zaccagni: “Non vorrei essere Giuntoli”

A parlare del futuro di Zaccagni è il suo agente, Fausto Pari che a ‘Kiss Kiss Napoli’ spiega: “Il mercato è totalmente fermo e non soltanto per Mattia. Le società pensano ad altro e un procuratore deve fare in modo di trovare una sistemazione dove il proprio assistito possa rendere al meglio”.

Quella sistemazione che per Zaccagni potrebbe essere il Napoli: “Le società hanno tanti problemi, anche di tipo economico. Non vorrei essere nei panni di Giuntoli. I calciatori – ha continuato Fausto Pari – non capiscono che il mondo è cambiato e non si possono fare certe richieste economiche. Spesso però più che dei giocatori, la colpa è degli agenti”.