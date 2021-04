Si prepara una vera e propria asta per Lucas Vazquez: oltre alle italiane e il Bayern Monaco si è aggiunta un’altra pretendente pesante

Il Clasico vinto dal Real Madrid contro il Barcellona alcuni giorni fa potrebbe essere stata l’ultima partita di Lucas Vazquez con la maglia dei Blancos. Lo spagnolo si è infortunato in maniera importante e starà almeno due mesi fuori, il che vuol dire stagione conclusa anzitempo con un contratto in scadenza proprio a giugno. Il rinnovo è ancora in stand-by, le italiane ci pensano seriamente perché sarebbe un colpo di prestigio gratis, con un giocatore motlo duttile. Vazquez nasce come esterno offensivo, ma in questa stagione è stato adattato addirittura a terzino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus con e senza Ronaldo | Tra addio, eredi e permanenza

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri e il consiglio ad Agnelli su Ronaldo

Calciomercato Milan e Juventus, anche il PSG su Lucas Vazquez

L’offerta di contratto del Real è sempre la stessa da mesi, ovvero tre anni a poco più di 3 milioni, contando anche i tagli del 10% chiesti dal club per far fronte all’emergenza economica da Covid. Vazquez però vorrebbe di più e al momento non ci sono stati rilanci. Nel frattempo arrivano ad affacciarsi sempre più pretendenti: oltre al Bayern Monaco si è parlato molto di Juventus, Milan e anche Napoli per il classe ’91. Secondo ‘AS’, però, l’ultima concorrente a entrare nella corsa sarebbe addirittura il PSG.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

I francesi sono in cerca di un rinforzo a destra, come jolly per affiancare Florenzi – che verrà riscattato dalla Roma – e sostituire Dagba che non ha convinto deludendo anche le aspettative. Non solo, perché Vazquez potrebbe anche prendere il posto in futuro di Angel Di Maria, che ha il contratto in scadenza nel 2022. La priorità del giocatore, comunque, secondo il quotidiano spagnolo resta il Real Madrid, e aspetterà un rilancio fino all’ultimo.