Continua la telenovela sul futuro di Paulo Dybala, lontano al momento dal rinnovo di contratto. Il Manchester City potrebbe proporre uno scambio con Gabriel Jesus

Paulo Dybala ha ritrovato il campo e il gol contro il Napoli nel recupero di mercoledì scorso. L’argentino numero dieci, dopo il lungo stop forzato per l’infortunio al ginocchio, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e anche ieri nel vittorioso match della Juventus con il Genoa è partito dalla panchina, entrando a gara in corso. Qualche squillo dei suoi ma senza la zampata vincente per la ‘Joya’, coccolato da Andrea Pirlo negli ultimi giorni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, ecco l’idea: scambio Dybala-Gabriel Jesus col City

Dybala potrebbe essere l’arma in più dei bianconeri in questo finale di stagione, con la Juve a caccia del piazzamento in Champions League per salvare una stagione fin qui deludente tra campionato ed Europa. A tenere banco è anche il futuro dell’ex Palermo, con la lunga telenovela legata al rinnovo di contratto. Il nazionale albiceleste è in scadenza di contratto nel 2022 e l’intesa sul prolungamento resta lontana tra le parti. La dirigenza della Continassa vorrebbe evitare di perdere Dybala a parametro zero tra un anno e sta cercando una sistemazione per l’attaccante in caso di fumata nera sul rinnovo.

La ‘Joya’ piace alle big estere, con il giornalista Graziano Campi che ha sottolineato in merito ad un futuro lontano da Torino del numero dieci: “Più che PSG, occhio al Manchester City che deve rimpiazzare Aguero. Dybala potrebbe andare al City in cambio di Gabriel Jesus, il cui entourage ha già avuto qualche chiacchierata con la Juve“, le parole di Campi a ‘Top Calcio24’. Un incastro che potrebbe trovare il via libera di Paratici e soci, visto che Gabriel Jesus sarebbe da tempo un obiettivo sensibile per rinnovare l’attacco bianconero.