Juventus-Genoa, Dybala scalpita | Il gesto nel riscaldamento

Dybala partirà dalla panchina nel match dell’Allianz Stadium contro il Genoa. L’argentino vuole tornare protagonista e riprendersi la Juve

Freme Paulo Dybala nel pre-partita di Juventus-Genoa. Il numero dieci, come ufficializzato anche ieri in conferenza stampa da Pirlo, partirà dalla panchina questo pomeriggio nella gara dell’Allianz Stadium visto che non ha ancora i 90’ nelle gambe.

Il numero dieci è tornato al gol contro il Napoli con la gemma del 2-0 dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio ed è una freccia che Pirlo molto probabilmente sfrutterà a gara in corso, concedendo un altro spezzone di partita prezioso all’ex Palermo alla ricerca della migliore condizione. Dybala (insieme a Frabotta che come da prassi ha svolto l’intero warm-up con i titolari) è stato l’unico delle riserve ad entrare in campo, palleggiando e scambiandosi il pallone con un membro dello staff bianconero. L’argentino poco dopo è stato raggiunto dagli altri compagni della panchina, partecipando al classico torello.

La ‘Joya’ freme dopo la lunga sosta ai box, con l’obiettivo di tornare protagonista e riprendersi il tempo perduto, in attesa che venga definita la telenovela legata al suo futuro e al rinnovo di contratto.