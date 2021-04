Emanuele Gamba de ‘La Repubblica’ a CMIT TV sul futuro di Paulo Dybala ed il rinnovo con la Juventus che continua a non arrivare

In diretta a CMIT TV, Emanuele Gamba, giornalista de 'La Repubblica', fa il punto sul futuro di Paulo Dybala.

L’attaccante argentino è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con la Juventus. Per il numero 10 bianconero si continua infatti a parlare di un possibile addio in estate: i dettagli e tutti gli aggiornamenti di calciomercato.