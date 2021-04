Secondo quanto riferito da ‘Repubblica’, l’Italia deve stare attenta a Turchia e Russia per la gara inaugurale degli Europei 2020

Non arrivano buone notizie per il mondo del calcio italiano. Secondo quanto rivelato oggi dalla ‘Repubblica’, infatti, l’Italia potrebbe perdere la gara inaugurale degli Europei 2020. Lo stadio Olimpico di Roma, a oggi, sarà sicuramente il teatro del fischio di inizio della competizione europea saltata a causa della pandemia da coronavirus lo scorso anno, ma ancora non è chiaro se ci potrà essere il pubblico o meno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, futuro Haaland | L’annuncio del ds

Proprio a causa di questo, la Turchia, la prima avversaria degli azzurri di Roberto Mancini e quindi protagonista della prima partita del torneo, starebbe pensando di sfilare la gara al nostro Paese. Forti della finale di Champions League, con il pubblico, che si disputerà a Istanbul il 29 maggio allo stadio Ataturk, i turchi vorrebbero fare uno sgambetto all’Italia.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, irrompe Guardiola | L’intreccio con Dybala

Ma non sono gli unici pronti a beffarci: anche la Russia di Vladimir Putin vorrebbe prendersi la prima partita degli Europei, così come l’Ungheria di Orban. C’è anche l’ipotesi Inghilterra, però, a tenere banco: Londra, infatti, ospiterà semifinali e finali del torneo, ma stando all’accelerata sui vaccini non è detto che non riesca a ottenere anche la gara inaugurale.