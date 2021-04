Haaland è uno dei grandi obiettivi di Juventus e Real Madrid: annuncio del ds del Borussia Dortmund sul futuro del norvegese

La storia del calcio europeo, spesso, passa dalle decisioni di singoli giocatori. La scelta di Cristiano Ronaldo di lasciare il Manchester United per andare al Real Madrid nel 2009 ha spostato gli equilibri in Europa. Così come la decisione di Lionel Messi di rimanere al Barcellona, rafforzando il dominio delle spagnole in Champions League. Nella prossima estate potrebbe accadere uno ‘sliding doors’ per il calcio europeo: sia Kylian Mbappé che Erling Haaland potrebbero decidere di cambiare squadra. Su entrambi i giocatori c’è il pressing delle ‘Merengues’, ma sul norvegese anche la Juventus osserva la situazione con grande interesse. I bianconeri, infatti, godono di un ottimo rapporto con Mino Raiola, agente dell’attaccante. Intanto, dalla Germania, il direttore sportivo del Borussia Dortmund ha fatto un importante annuncio sul futuro di Haaland. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, il ds Zorc: “La prossima stagione Haaland sarà con noi”

Uno dei grandi sogni della Juventus per il futuro, nello specifico per sostituire Cristiano Ronaldo con una nuova stella, si chiama Erling Haaland. L’attaccante norvegese che sta infrangendo tutti i record in Champions League e non solo, continuando a segnare con un ritmo implacabile. I bianconeri hanno un rapporto solido con Mino Raiola, agente del giocatore, e potrebbero tentare di imbastire una super operazione per portarlo a Torino. Sul classe 2000, però, Fabio Paratici dovrà vedersela con una concorrenza fortissima: in particolare, il Real Madrid potrebbe rappresentare la tentazione più forte per Haaland.

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ai microfoni di ‘Sportschau’ ha rivelato: “Abbiamo un piano molto chiaro per iniziare la prossima stagione con Erling”. L’annuncio del ds del club tedesco è molto chiaro: anche nella prossima stagione Haaland vestirà la maglia giallonera. Da quando il norvegese ha lasciato il Salisburgo per andare a Dortmund la data prefissata per un suo nuovo trasferimento è apparsa chiara: estate del 2022. A quel tempo Cristiano Ronaldo avrà terminato il suo contratto con la Juventus ed i bianconeri potrebbero decidere di investire su una nuova stella: Erling Haaland rimane la suggestione maggiore.