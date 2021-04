Calciomercato Juventus, Mbappe cambia il futuro di Ronaldo: il Psg ha scelto!

L’approdo di Mbappe al Real Madrid potrebbe dar vita ad un vero e proprio domino degli attaccanti, con il Psg chiamato a prendere un nuovo calciatore ma che potrebbe non essere Cristiano Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta tutto da scrivere. Come vi abbiamo raccontato, l’attaccante portoghese vorrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione, per far ritorno al Real Madrid.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La voglia di vincere ancora è tanta, così come la paura di non poterlo fare con i bianconeri. Il desiderio di tornare a vestire la maglia dei blancos è stata ribadita al club dal portoghese ma da Madrid le priorità sono altre. Il sogno di Florentino Perez è quello di portare Mbappe e Haaland nella Capitale. Difficile che riesca a mettere a segno il doppio colpo, ma soprattutto per il francese, nell’ultimo periodo, sono arrivati segnali positivi.

Il giocatore non ha ancora rinnovato il contratto con il Psg. L’attuale accordo scade il 30 giugno 2022 e senza il prolungamento è facile pensare ad una separazione in estate.

E’ ovvio che con l’approdo di Mbappe al Real Madrid, le possibilità di vedere Ronaldo ancora in Spagna si ridurrebbero drasticamente ma potrebbe aprirsi la strada che lo porta sotto la Torre Eiffel Una destinazione alla quale il 36enne non direbbe di no ma dalla Spagna arrivano novità in merito al possibile sostituto di Mbappe, che tagliano fuori il portoghese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, giorni contati per Dybala: Ronaldo lo ‘caccia’ | Arriva il nuovo ’10’

Calciomercato, tris di nomi per il dopo Mbappe

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, irrompe Guardiola | L’intreccio con Dybala

Secondo quanto si legge su ‘Fichajes.net’, il Psg starebbe pensando a tre profili in caso di separazione col giovane talento francese. Il primo nome sulla lista della spesa sarebbe quello di Harry Kane, che al Tottenham rischia di non giocare la Champions League. Il bomber inglese ritroverebbe Pochettino, pronto a riabbracciarlo.

Le alternative a Kane portano i nomi di Mohamed Salah del Liverpool e Lionel Messi, che non ha ancora firmato il rinnovo con il Barcellona e il Psg sta monitorando la situazione. Non compare dunque nella lista Cristiano Ronaldo, che alla fine potrebbe rimanere a Torino per mancanza di offerte. D’altronde non sono molte le squadre che possono permettersi il suo altissimo ingaggio.