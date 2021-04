La Juventus alle prese con il futuro di Paulo Dybala, per cui potrebbe smuoversi qualcosa in Spagna: l’erede alla maglia numero 10 sarebbe già pronto

Paulo Dybala e la Juventus. Una storia d’amore che sembra destinata a interrompersi nel giro di pochi mesi, visto che il rinnovo è ancora totalmente in stand-by e la scadenza dice giugno 2022. L’argentino è stato più fuori che dentro in questa stagione a causa degli infortuni, poi il ritorno con gol contro il Napoli che ha riacceso i riflettori in maniera prepotente sulla sua situazione. Da quando è arrivato Cristiano Ronaldo, in questo matrimonio Dybala sembra per certi versi diventato il terzo incomodo. E da diverse settimane si è tornato a parlare delle possibili destinazioni della Joya, dal PSG alla Premier e la Liga.

Calciomercato Juventus, Dybala offerto al Real Madrid | Calhanoglu prende la 10

Come riporta ‘Todofichajes.com’, Dybala avrebbe addirittura i giorni contati alla Juventus. A prescindere dagli infortuni, la presenza di Cristiano Ronaldo che gli ha tolto spazio sarebbe la motivazione principale per la sua volontà di cambiare aria in estate. L’entourage del calciatore avrebbe contribuito a raffreddare la questione rinnovo e, inoltre, diversi emissari avrebbero contattato il Real Madrid per offrire la Joya. Che piace anche al Barcellona, però la preferenza dell’argentino è sempre stata per la Casa Blanca, ritenuta più adatta al suo stile di gioco. Non solo, perché al Bernabeu ci sarebbero dei nomi come Isco e Marcelo che potrebbero facilitare la trattativa, anche se bisognerà valutare le mosse del Real Madrid sul fronte Haaland e Mbappe.

Il suo addio lascerebbe libera ovviamente la maglia numero 10 della Juventus, che però avrebbe già il suo erede. Secondo quanto riportato da ‘paolobargiggia.it’, infatti, i bianconeri stanno pensando a Hakan Calhanoglu, che potrebbe indossare così la 10 della Vecchia Signora dopo aver vestito quella del Diavolo. Parlando di cifre, con il Milan che offre fino a 5 milioni all’anno con i bonus, la Juve ne potrebbe garantire 5,5 fino a 6,5. In tutto questo il club rossonero, come vi abbiamo raccontato in queste ore, vorrebbe trovare l’accordo con Calhanoglu ma intanto si guarda anche attorno.