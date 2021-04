Calciomercato Juventus, bagarre per Kane | Effetto domino con Mbappé

La Juventus non vuole lasciarsi scappare le migliori occasioni in ottica calciomercato. Attenzione al big che potrebbe liberarsi dal suo attuale club in Premier League

La Juventus sembra aver cambiato rotta in campionato. I bianconeri hanno vinto anche ieri contro il Genoa hanno portato a casa i tre punti e ora la squadra di Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di blindare il posto valido per la prossima Champions League. La stagione si è configurata, in ogni caso, in maniera piuttosto deludente. Il club torinese, infatti, è stato eliminato già agli ottavi di finale di Champions e lo scudetto ora pare lontanissimo.

In estate potrebbe avvenire una vera e propria rivoluzione e ogni reparto potrebbe essere toccato dalla società. In tal senso, bisogna tenere in considerazione il futuro di Cristiano Ronaldo, di cui vi abbiamo parlato anche nelle ultime ore. I bianconeri potrebbero stravolgere il loro attacco, dato che anche Paulo Dybala e Alvaro Morata non sembrano sicuri della permanenza. Come vi abbiamo riportato alcuni giorni fa dalla Spagna, un nome buono per i bianconeri potrebbe essere quello di Harry Kane. Per il bomber inglese, però, c’è la fila sul calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfida a Milan e Roma per il bomber

Calciomercato Juventus, Kane per l’attacco: la concorrenza è importantissima

Il futuro della punta inglese potrebbe essere di forte attualità nelle prossime settimane. Secondo quanto riporta ‘el chiringuito’, infatti, il bomber potrebbe liberarsi dal Tottenham in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Le piste per il suo futuro certamente non mancano. Secondo gli spagnoli, il Barcellona non deve essere scartato dalla corsa all’attaccante, ma occhio alla pista PSG.

Secondo quanto riporta la stampa francese, infatti, i transalpini pensano al bomber inglese in caso di addio di Kylian Mbappé. In particolare, il PSG pensa a una tripla pista per colmare l’eventuale vuoto lasciato dall’attaccante francese: i nomi sul tavolo sarebbero quelli di Salah, Messi e Kane. La punta del Tottenham rappresenta, quindi, un’alternativa importante per la Juventus, ma i bianconeri dovranno fare i conti con alcune delle maggiori big internazionali.