Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera si lancia sull’attaccante conteso anche da Milan e Roma: è corsa a tre

Due vittorie consecutive per la Juventus, contro Napoli e Genoa, per tirare il fiato e rilanciare l’andatura quantomeno in zona Champions. Bianconeri che possono guardare con fiducia al finale di stagione, ma che in prospettiva futura lavorano per una vera e propria rivoluzione. Il ringiovanimento e rinnovamento della rosa dovrà proseguire, più di qualche big potrebbe andare via. Per l’attacco, un po’ tutti sono in discussione. Il nuovo bomber potrebbe arrivare dalla Serie A, ma c’è da superare la concorrenza di Milan e Roma.

Calciomercato Juventus, idea Vlahovic: assalto alla Fiorentina

Ieri sera, la sua doppietta non è bastata alla Fiorentina per compiere l’impresa contro l’Atalanta. Ma Dusan Vlahovic è arrivato a quota 15 in campionato e ormai è sulla bocca di tutti. Paratici segue il giovane bomber serbo già dai tempi del Partizan, l’interesse dei bianconeri è stato rilanciato ieri sera dalla ‘Domenica Sportiva’. La pista Vlahovic con uno scambio è stata già anticipata da Calciomercatoweb.it qualche mese fa. I dirigenti di Milan e Roma si sarebbero però già incontrati con l’agente dell’attaccante, i rossoneri avrebbero proposto uno scambio con Leao confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi. Non è l’unica ipotesi in ballo con i rossoneri, che sempre secondo Calciomercatoweb.it potrebbero offrire alla Fiorentina anche Gabbia e Conti.