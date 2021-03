Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Kane il sostituto di Ronaldo

Dalla Spagna rivelano che la Juventus avrebbe individuato il sostituto in caso di addio di Ronaldo: una stella della Premier League

Quella che si affaccia davanti a noi potrebbe essere un’estate molto calda in chiave mercato, soprattutto in casa Juventus. La prossima, infatti, potrebbe essere l’estate in cui Cristiano Ronaldo saluterà definitivamente Torino ed inizierà una nuova avventura. Al momento, sono ancora molte le incognite da risolvere perché questo accada: in primis il portoghese dovrebbe ricevere un’offerta all’altezza delle proprie aspettative e, poi, ‘Madama’ deve trovare un degno erede per l’attacco.

Oltre a CR7, anche il futuro di Dybala e Morata è ancora incerto. Il numero ’10’ argentino sta vivendo una stagione molto complicata: prima l’infortunio muscolare, poi il Covid-19 e da diversi mesi un problema al ginocchio che non gli dà pace. La sua permanenza a Torino, al momento, è tutt’altro che scontata. Dalla Spagna, nel frattempo, rivelano come la Juventus abbia già individuato la stella che potrebbe sostituire Cristiano Ronaldo al centro dell’attacco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Kane il sostituto

L’uragano estivo, che potrebbe essere rappresentato dall’addio di Cristiano Ronaldo, potrebbe portare a Torino un’altro ‘Uragano’. Secondo le fonti di ‘DonBalon’, infatti, la Juventus avrebbe individuato in Harry Kane l’erede naturale di CR7 per l’attacco bianconero. Il bomber inglese, attaccante di rara completezza, non sarebbe felice del corso preso dal Tottenham con la guida di José Mourinho e avrebbe intenzione di cambiare aria. Torino potrebbe essere una destinazione gradita dal giocatore, che rimarrebbe ad alti livelli e potrebbe competere per tutte le competizioni.

Sempre secondo il portale spagnolo, inoltre, gli ‘Spurs’ avrebbero anche già fissato il prezzo per lasciar partire la propria stella: 120 milioni di euro. Una cifra monstre, che la Juventus potrebbe garantire ai londinesi solamente in caso di addio di CR7 e, forse, anche di Paulo Dybala. Harry Kane è il prototipo dell’attaccante moderno, capace di essere coinvolto con disinvoltura nella manovra offensiva della squadra, ma anche di finalizzare con soluzioni creative. Andrea Pirlo, o il prossimo allenatore della Juventus, l’anno prossimo potrebbe avere a disposizione una delle stelle più luminose del calcio inglese.