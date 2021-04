Zinedine Zidane è uno dei candidati più autorevoli a raccogliere l’eredità di Pirlo sulla panchina della Juventus. Il tecnico del Real Madrid è però in lizza anche per la Francia

Stimato da De Laurentiis e quindi un candidato alla panchina del Napoli per il post Gattuso, Christophe Galtier ha respinto le voci che lo danno tra i potenziali candidati alla panchina della Francia: “Sono un grande tifoso della Nazionale, ma non mi sono mai proiettato in tale ruolo”.

Calciomercato, Galtier allontana Zidane dalla Juventus

Il tecnico del sorprendente Lille, primo da solo in Ligue 1 dopo la grande vittoria di sabato scorso in casa del Psg, dà poi una brutta notizia ai tifosi della Juventus – perlomeno a quelli che sperano nel suo arrivo. Come scritto da Calciomercato.it, l’estate prossima può essere quella giusta – sostenendo di essere sicuro che il posto di Deschamps verrà preso da Zinedine Zidane. “L’erede di Deschamps deve essere Zidane – le parole esatte di Galtier in conferenza stampa – Deve essere e sarà lui il prossimo commissario tecnico della Francia”.