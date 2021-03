Il Napoli punta Christophe Galtier, tecnico del Lille: nuovi contatti tra l’allenatore e la dirigenza azzurra

Mentre Gattuso e i suoi giocatori, grazie a quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque giornate, si sono rilanciati nella corsa Champions, il Napoli lavora al suo futuro prossimo. A prescindere da ciò che accadrà sul campo, salvo sorprese clamorose, il rapporto con l’ex milanista si concluderà al termine della stagione e Aurelio De Laurentiis ha fatto partire da tempo il casting per sostituirlo.

La lista di candidati valutata dal patron azzurro è lunghissima. Dall’operazione nostalgia Sarri al pressing su Allegri, passando per le ipotesi Spalletti, De Zerbi, Italiano, Benitez… Il presidente partneopeo, vulcanico come sempre, deciderà nelle prossime settimane il leader del suo nuovo progetto, e secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, in questo momento ad affascinarlo maggiormente è Christophe Galtier, tecnico del Lille in testa alla Ligue 1 insieme al PSG e nel mirino anche del Lione.

Napoli, De Laurentiis spinge per Galtier: gli aggiornamenti

L’allenatore guida i mastini dal 2017, parla italiano (da difensore, nel 1997/98, vestì la maglia del Monza) e piace sia per i risultati che per il gioco della sua squadra, che alterna 4-4-2 e 4-2-3-1. Non è un dettaglio, inoltre, il suo rapporto con Victor Osimhen, per il quale De Laurentiis ha investito oltre 50 milioni di euro, e che con Galtier ha mostrato la sua migliore versione.

Nelle ultime due settimane i contatti con l’entourage del francese sono stati costanti, e, al momento, il suo nome sembra quello in cima alla lista di De Laurentiis. La sua personale classifica di gradimento, però, di ribaltoni (anche clamorosi) ne ha subiti tanti negli ultimi anni. Toccherà attendere, dunque.