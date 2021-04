Calciomercato Juventus, sfuma Vinicius Junior | Dortmund in vantaggio

Dalla Spagna rivelano che Vinicius Junior potrebbe lasciare il Real in estate: il Borussia Dortmund sarebbe in vantaggio sulla Juventus

Gli intrecci di mercato che potrebbero coinvolgere la Juventus sono molteplici e, molti di questi, passano da Madrid. Prima fra tutte è da monitorare la situazione di Cristiano Ronaldo: come raccontato su queste pagine, la volontà del portoghese è quella di tornare al Real. Il suo eventuale ritorno nella Capitale iberica, però, dipende dalle prossime mosse di mercato delle ‘Merengues’: se il club spagnolo dovesse riuscire a mettere le mani su Mbappé in estate, infatti, non ci sarebbe più spazio per ‘CR7’.

L’altra situazione che potrebbe coinvolgere l’asse Madrid-Torino è quella relativa a Zidane. La prossima potrebbe essere l’estate dell’addio di Zizou al Real, aprendo così una finestra a disposizione della Juventus per consegnare al tecnico francese la panchina. Infine, attenzione anche al futuro di Dybala: in caso di partenza dell’argentino, i bianconeri potrebbero dare l’assalto ad un gioiello delle Merengues. Dalla Spagna, però, rivelano come ‘Madama’ potrebbe già essere stata sorpassata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Vinicius Junior per il post Dybala | Sorpasso del Dortmund

Secondo quanto riferito da ‘DonBalon’, ci sarebbe anche la Juventus su Vinicius Junior. Il brasiliano potrebbe lasciare il Real Madrid in caso di arrivo di Kylian Mbappé: le ‘Merengues’, però, per l’ex Flamengo vorrebbero una cifra superiore a 60 milioni di euro. I bianconeri potrebbero affondare sul classe 2000, protagonista di un quarto di finale di Champions stellare contro il Liverpool, qualora dovesse partire uno tra Cristiano Ronaldo e Dybala. Fabio Paratici, però, potrebbe essere già stato sorpassato dalla concorrenza.

Sempre secondo il portale iberico, infatti, il Borussia Dortmund sarebbe già in pole position per Vinicius Junior. In Germania considerano Jadon Sancho in partenza e, con gli introiti della sua cessione, i tedeschi potrebbero garantire al Real il tesoretto richiesto per il brasiliano. Oltre al Borussia, poi, anche PSG e Manchester United starebbero osservando con grande attenzione le prossime mosse del Real su Vinicius Jr. Insomma, la Juventus c’è per il brasiliano, ma la concorrenza rischia di essere serrata e molto agguerrita.