Tra le rivelazioni più interessanti del campionato di Serie A c’è Cristian Romero, ex Juve ora all’Atalanta che sarebbe finito nel mirino di una big di Spagna

Nella grande stagione dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini spiccano anche le prestazioni di Cristian Romero. Il giovane difensore argentino ha alzato costantemente l’asticella, tanto da diventare un perno della retroguardia nerazzurra, alimentando qualche dubbio anche sulla scelta della Juventus di spedirlo a Bergamo in prestito biennale con diritto di riscatto. L’attuale accordo con l’Atalanta scadrà infatti nel 2022 e la compagine atalantina potrebbe decidere di trattenerlo in nerazzurro esercitando l’opzione di riscatto. La Juventus per ora ne mantiene ancora parzialmente il controllo, ma dall’estero intanto crescono le voci di mercato relative a Romero, con tanto di interessamento di una big di Liga.

Romero non ha mai debuttato con la maglia della Juventus, e il suo prossimo futuro resta al momento molto incerto. La crescita del classe 1998 potrebbe portarlo a fare il grande salto in un club di primissima fascia. Oltre alla suggestione di un ritorno complesso in bianconero, dalla Spagna lanciano un’altra idea. Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ Romero, che non ha ancora esordito con la nazionale argentina, sarebbe finito all’ordine del giorno anche di casa Barcellona. Il neo presidente Joan Laporta vorrebbe tentare il colpo e le relazioni sono molto favorevoli.