Romero: “Ringrazio la Juventus, ma ora sono felice all’Atalanta”. Le dichiarazioni del difensore nerazzurro

Cristian Romero è una delle grandi rivelazioni della stagione di Serie A. Il difensore, arrivato in prestito biennale dalla Juventus, si è subito imposto nell’Atalanta di Gasperini, offrendo prestazioni di assoluto livello. Al punto che si parla già di un possibile ritorno in bianconero. Tuttavia, almeno per il momento, l’ex Genoa non sembra pensare alla Juve. Al ‘Corriere dello Sport’, Romero ha parlato così del suo futuro: “Sfida alla Juve? Non sarà una partita particolare perché l’ho già affrontata in passato. La ringrazio perché mi ha acquistato dal Genoa, ma ora sono felice qui all’Atalanta e penso solo alle ultime 9 giornate di campionato e alla finale di Coppa Italia”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Zidane-Juve, perché può essere l’estate giusta

Sulla finale di Coppa Italia proprio contro i bianconeri: “Sarà la mia prima finale tra i professionisti e spero di vincerla. Per il momento nei miei pensieri c’è spazio solo per le gare di Serie A. Ci penserò da maggio in poi. Obiettivo Champions? Non amo fare calcoli. Considerando che la Lazio ha una sfida da recuperare e che potenzialmente potrebbe essere a 55, ci sono cinque squadre in 5 punti più la Roma un po’ staccata. Uno dei tre posti lo vogliamo, ma sarà dura”.