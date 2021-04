Tra i possibili protagonisti del prossimo calciomercato estivo c’è Mauro Icardi, per cui potrebbero riaprirsi le porte della Serie A

Dopo il primo anno decisamente prolifico con la maglia del PSG, Mauro Icardi sta incontrando non poche difficoltà alla seconda annata. Tanti problemi fisici ne hanno ostacolato il rendimento, poi l’arrivo e l’esplosione di Moise Kean che lo ha messo un po’ in ombra. Nonostante tutto, però, i numeri dell’argentino restano buoni in relazione alle partite e ai minuti giocati: 7 gol in 19 presenze sono un bottina comunque importante. Però tante sono anche le 24 partite saltate per vari problemi fisici. In generale il suo futuro al PSG sembra tutt’altro che certo e la Serie A non lo ha mai dimenticato.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: il PSG apre alla cessione di Icardi

Secondo L’Equipe, infatti, gli agenti di Icardi starebbero cercando una ‘via d’uscita’ per il bomber classe ’93. Vale a dire che si stanno guardando intorno per sondare qualche pista concreta, magari proprio in Serie A dove la Juventus potrebbe cercare un attaccante già pronto all’uso. Tuttavia, come vi abbiamo raccontato in queste ore non si sono ancora registrati contatti tra i bianconeri e l’argentino, che vorrebbe comunque restare al PSG forte di un contratto fino al 2024 da più di 10 milioni. Secondo il quotidiano francese, l’entourage starebbe intanto spingendo con il giocatore per l’addio e dal club parigino sarebbero arrivati segnali di apertura all’addio.

Un’operazione che non sarebbe comunque semplice, anche e soprattutto per le cifre in ballo. Dell’ingaggio abbiamo già parlato, ma non sarebbe il solo ostacolo importante da superare. Il PSG, infatti, vorrebbe recuperare i 50 milioni di euro spesi due estati fa per strapparlo all’Inter. Uno scenario complicato anche per la situazione attuale sul calciomercato, con pochi soldi ‘liquidi’ a disposizione. La stessa valutazione, milione più milione meno, di Paulo Dybala per cui da tempo si parla di un possibile scambio proprio con l’ex capitano dell’Inter. La Joya piace a Leonardo, Icardi a Paratici. In ogni caso il ds del PSG non si opporrebbe in caso di richiesta da parte di Icardi, nostalgico della Serie A. La cifra risparmiata dall’ingaggio dell’argentino verrebbe subito reindirizzata per il rinnovo di Mbappe.