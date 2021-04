Il futuro di Dybala ancora tutto da decifrare, intanto all’argentino arrivano messaggi chiari: “Deve lasciare la Juventus”

Ritorno in campo con gol per Paulo Dybala. Dopo tre mesi di assenza la Joya contro il Napoli ha ritrovato campo e rete, siglando il raddoppio della Juventus. Un rientro con il botto che non cambia di molto il futuro dell’argentino. La situazione rinnovo resta bloccata e, come raccontato da Calciomercato.it, tutte le attenzioni di Dybala sono sul campo. Certo arriverà il momento in cui bisognerà decidere cosa fare e, al momento, la bilancia sempre pendere a favore dell’ipotesi di addio a Torino. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Una soluzione che un ex presidente della Joya indica come la migliore per la carriera dell’attuale numero 10 della Juventus. E’ Maurizio Zamparini che, intervenuto a ‘Radio Sportiva’ consiglia al calciatore di lasciare la Juventus. Lo fa in radio ma, come raccontato da lui, anche tramite messaggi.

Juventus, Zamparini: “Dybala deve andare via”

Zamparini ha, infatti, affermato: “Voglio moto bene a Dybala, è un fuoriclasse. Vederlo segnare contro il Napoli mi ha fatto molto piacere: soffrivo per lui”. Un gol però che non cambierà il suo destino: “Gli mando dei messaggi dicendo che deve andare via dalla Juventus. Paulo deve essere il nucleo della squadra, deve poter andare libero per il campo. Da quando è arrivato Ronaldo non è più il Dybala che conosciamo: non possono coesistere, entrambi sono il calcio”. La soluzione per Zamparini è una sola, l’addio, verso un club di prestigio: “Può giocare nel Barcellona o nel Real Madrid. Non ha avuto la stima della società”.