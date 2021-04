Mario Sconcerti a tutto tondo tra l’attacco alla dirigenza della Juventus e il futuro di Allegri

Mario Sconcerti, giornalista, si è espresso a ‘Teleradiostereo’ sull’incontro tra Massimiliano Allegri e il presidente della Juventus, Andrea Agnelli: “Sono rimasto molto colpito da questa riunione a Forte dei Marmi, non so se pensavano di non essere visti. A Pasqua è pieno di milanesi lì. Perché vedersi a Forte dei Marmi? Poi ti vedi il derby con Allegri invece di stare allo stadio, che messaggio dai alla squadra? Un conto è dirlo, un conto è andarci a letto: siamo vicini alla pratica sessuale qui”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Sconcerti sull’incontro Allegri-Agnelli

“Si sono visti probabilmente dopo quasi due anni un presidente con il suo ex allenatore, sono stati insieme a parlare di calcio vedendo insieme una partita importante della Juve. è un diritto di agnelli guardarsi attorno, ma un dovere farlo con più discrezione. Il messaggio che passa è che non è stato un incontro casuale, perché non puoi non aver chiesto ad Allegri le condizioni per tornare”. Allegri che è però ambito da molti club, soprattutto la Roma. Ha poi concluso Sconcerti: “Quali squadre migliori può prendere Allegri rispetto alla Juventus pensando di poter vincere campionato e la Champions? Al Real vincere lo scudetto è come farlo alla Juve, Capello ne ha vinti due e lo hanno salutato”.