Calciomercato, futuro Haaland | Raiola scatenato contro le “fake news”

Mino Raiola scatenato contro le “fake news” che riguardano il futuro di Haaland, bomber che scatena le voci di calciomercato

Mino Raiola si scatena contro le ultime notizie sul futuro di Erling Haaland. Classe 2000, il suo assistito è considerato, dagli amanti del calcio, tra i migliori talenti nel panorama internazionale. Nella stagione in corso sta confermando le sue grandi doti avendo già totalizzato 33 gol e 8 assist in 32 presenze col Borussia Dortmund. In Italia per lui c’è l’interesse della Juventus, ma dalla Spagna sono giunti anche i prestigiosi interessi di Real Madrid e Barcellona. Le cifre dell’eventuale operazione sarebbero però astronomiche. E proprio su questa eventualità il noto agente ha fatto sentire la sua voce tramite Twitter.

Calciomercato, futuro Haaland: arriva il tweet di Raiola

Secondo le recenti notizie provenienti dalla Spagna, per acquistare Haaland bisognerebbe pagare una cifra esosa solo per le commissioni: 20 milioni di euro per l’agente Raiola e altri 20 per Haaland senior. Quaranta milioni per l’entourage ai quali aggiungere il prezzo del cartellino e quindi l’ingaggio del giocatore: 30 milioni di euro.

Proprio queste informazioni sono state sconfessate dallo stesso Raiola con un breve tweet apparso questa notte: “Le fake news viaggiano veloci e lontane”. Poche parole accompagnate da un video nel quale si mostrano i titoli di alcuni giornali spagnoli.