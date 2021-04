Haaland è l’uomo del momento: tutte le big vogliono l’attaccante norvegese, spuntano le cifre dell’operazione

Erling Haaland: è l’attaccante norvegese l’uomo del momento. Tutti vogliono il bomber del Borussia Dortmund. Nei giorni scorsi il suo agente Mino Raiola e il padre del calciatore hanno iniziato un giro di orizzonti con i club interessati, partendo dalla Spagna. Barcellona e Real Madrid le prime società contattate ed anche tra le più interessate al 20enne ex Salisburgo.

Certo mettere le mani su di lui non sarà affatto semplice: c’è da convincere a suon di milioni il Borussia e poi c’è da pagare profumatamente il calciatore. Dalla Spagna spuntano anche le cifre della possibile operazione. E’ ‘RAC1’ a svelare le richieste che sarebbero arrivate dall’entourage dell’attaccante per un eventuale trasferimento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, da Raiola al padre: i numeri dell’affare Haaland

Haaland piace anche alla Juventus ed è corteggiato dalla Premier League con Chelsea e Manchester City dati in forte pressing su di lui. Chiunque vorrà provare a prenderlo, dovrà fare i conti con le richieste arrivate dal suo entourage: 20 milioni di euro per l’agente Mino Raiola, a stessa cifra che sarebbe da sborsare anche per Haaland senior.

Solo quaranta milioni quindi di commissioni ai quali aggiungere il prezzo del cartellino e quindi l’ingaggio al calciatore: 30 milioni di euro. Una cifra che eguaglia in pratica lo stipendio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Un richiesta quindi che supera abbondantemente i cento milioni di euro (compreso cartellino) per mettere a segno il colpo Haaland. Chi avrà la forza per realizzarlo?