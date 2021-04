Calciomercato Juventus, obiettivo Dembélé | Contatti con l'agente

Mentre il Barcellona sta cercando l’accordo per il rinnovo, la Juventus avrebbe già contattato gli agenti di Dembélé: tentazione bianconera

L’asse Torino-Barcellona potrebbe accendersi nuovamente al termine della stagione. Dopo l’affare che ha portato Miralem Pjanic nella capitale catalana e Arthur sotto la ‘Mole’, le due società potrebbero trovarsi a discutere di una nuova operazione. La Juventus, infatti, sta vivendo una stagione complicata – anche nel derby è arrivato un pareggio, a seguito di una prestazione deludente – ed in estate si prospetta una rivoluzione sul mercato.

Innanzitutto c’è da risolvere la questione relativa a Cristiano Ronaldo. In base alla decisione del portoghese, se proseguire in bianconero o salutare la ‘Vecchia Signora’, cambiano i piani ed i fondi a disposizione di Paratici per operare sul mercato. Oltre a CR7, poi, anche la situazione di Paulo Dybala non è ancora definita: dopo la cena a casa McKennie, la società sembra essersi risentita nei confronti del proprio numero ’10’ ed un addio non sembra impossibile. Con almeno una di queste due partenze illustri, la Juventus sarebbe chiamata a prendere una nuova stella: gli occhi sono puntati in casa Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, assalto a Dembélé | Contatti con l’agente

Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti in chiave mercato per la Juventus. Secondo quanto riferito da ‘El Mundo Deportivo’, i bianconeri avrebbero già avuto dei contatti esplorativi con l’entourage di Ousmane Dembélé per portarlo a Torino questa estate. L’esterno d’attacco francese, infatti, entrerà nell’ultimo anno di contratto con il Barcellona e avrebbe aperto ad una possibile cessione. Il club blaugrana, dal canto suo, starebbe cercando di trovare un accordo per il rinnovo del contratto con una duplice ragione: la prima è che a 23 anni Dembélé è ancora un grande prospetto e la seconda è per non essere costretti a svenderlo.

La voglia del giocatore di essere protagonista potrebbe avere la meglio e una nuova avventura in club prestigioso come la Juventus potrebbe anche essere la soluzione più gradita. I bianconeri, però, non sarebbero l’unica società ad essersi già mossa per il talento blaugrana: anche il Manchester United, infatti, avrebbe sondato il terreno con gli agenti del francese. Inoltre, anche PSG e Liverpool starebbero guardando con occhi attenti quello che succede intorno a Dembélé. Uno dei vantaggi di Paratici nei confronti della concorrenza, oltre all’ottimo rapporto col Barcellona, è quello di poter usufruire del Decreto Crescita per avere una tassazione agevolata per il contatto del francese: in questo caso la Juventus riuscirebbe ad offrire al 23enne un ingaggio da top assoluto. L’asse Torino-Barcellona potrebbe accendersi nuovamente: Dembélé stuzzica i bianconeri.