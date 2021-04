Svolta clamorosa per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Non solo Haaland, Raiola sta offrendo anche de Ligt

Il mondo del calciomercato ieri è stato squassato dal doppio viaggio di Mino Raiola insieme al padre di Haaland tra Madrid e Barcellona per parlare del futuro del centravanti norvegese con Real e Barça. Come vi abbiamo svelato questa mattina, la visita del noto procuratore italo-olandese nella Capitale spagnola è servita anche per tornare a parlare di Paul Pogba con il presidente Florentino Perez. Non è un mistero che il centrocampista francese potrebbe lasciare il Manchester United in estate ed il connazionale Zinedine Zidane sarebbe felicissimo di allenarlo nei blancos, battendo la concorrenza della Juventus. Ma c’è di più, proprio in chiave bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, vuole andarsene! La Juventus agevola la cessione

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV, Bomba Juventus: “Senatori contro Cristiano Ronaldo”

Calciomercato Juventus, Raiola a Barcellona: offerto De Ligt

Se a Madrid Raiola ha trattato Pogba oltra ad Haaland, anche a Barcellona ha fatto ‘doppietta’. Stando a quanto riportato dal giornalista Javi de La Peña nella trasmissione spagnola ‘El Chiringuito de Jugones’, infatti, l’agente avrebbe intavolato i discorsi con il nuovo presidente blaugrana Laporta per Matthijs de Ligt. Vecchio pallino del club catalano, il difensore olandese della Juve andrebbe a formare una coppia centrale tutta nuova con Eric Garcia, il quale dovrebbe arrivare da svincolato dal Manchester City. Prima, però, ci sarà bisogno di cedere i giocatori in esubero nel pacchetto arretrato: da Clement Lenglet a Samuel Umtiti passando per i giovani Ronald Araujo e Oscar Mingueza. Quattro addii per fare cassa e dare l’assalto al numero 4 bianconero. Con l’aiuto di Raiola.