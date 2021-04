Calciomercato Juventus, contatti Rabiot-Barcellona | Via libera a 20 milioni

Si riapre l’ipotesi Barcellona per Adrien Rabiot: nuove indiscrezioni dalla Spagna sul possibile addio alla Juventus. Cifre e dettagli

È un’altra vigilia piuttosto movimentata in casa Juventus, alle prese in queste ore con le nuove positività di Demiral e Bonucci e col caso che ha riguardato McKennie, Arthur e Dybala. Domani c’è il derby contro il Torino e la squadra bianconera non può più permettersi passi falsi: l’obiettivo Champions League, infatti, è assolutamente da non fallire per le ambizioni della società. In ogni caso, si profila una sessione estiva di calciomercato piuttosto infuocata. E tra i nomi in bilico potrebbe esserci anche quello di Rabiot. Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sul possibile addio del centrocampista francese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, contatti Rabiot-Barcellona | Via libera Juve per 20 milioni!

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il club bianconero non esclude la cessione del centrocampista francese nella prossima estate. L’ex PSG, dal canto suo, avrebbe già riallacciato i contatti con il Barcellona tramite la mamma-agente Veronique. Stando al quotidiano spagnolo, la Juve sarebbe disposta a privarsi di Rabiot agevolando la cessione per circa 20 milioni di euro. Un’importante plusvalenza, considerando la firma arrivata a parametro zero nell’estate del 2019. Occhi puntati, dunque, anche sul futuro del francese.