Achraf Hakimi ha conquistato sin da subito l’ambiente interista. Un exploit che potrebbe però attirare anche offerte la prossima estate

Arrivato la scorsa estate come fiore all’occhiello della campagna acquisti dell’Inter, Achraf Hakimi ha saputo imporsi ben presto negli schemi tattici di Antonio Conte. Esterno destro a tutta fascia dalle grandi qualità tecniche e fisiche, con un grande senso del gol, come dimostrano i 6 centri e altrettanti assist in stagione tra coppe e campionato. Il marocchino è arrivato dal Real Madrid, dopo l’esperienza al Borussia Dortmund, per circa 40 milioni di euro: un investimento importante ma già ben ripagato dall’ottima annata messa in scena da Hakimi che inizia ad attirare anche alcuni club esteri. La prossima estate potrebbe infatti accendersi il mercato intorno all’esterno di Conte.

Calciomercato Inter, proposta per Hakimi: a Londra con Sarri?

Le prestazioni di Hakimi avrebbero dunque attirato le mire di alcune società, tra cui anche l’Arsenal, che potrebbe essere costretto a sopperire alla possibile partenza di Hector Bellerin. Come evidenziato dai colleghi di ‘InterLive.it’ per rimpiazzare l’esterno spagnolo i ‘Gunners’ sarebbero pronti a formulare un’offerta importante proprio per il marocchino ex Real Madrid. I londinesi vorrebbero mettere sul piatto una proposta da circa 50 milioni di euro, 10 in più di quanto l’Inter ha pagato il cartellino la scorsa estate. Hakimi, per l’Arsenal, in Premier potrebbe essere perfetto per caratteristiche e ad alimentare le voci anche l’eventuale arrivo di Maurizio Sarri. A Londra valutano da tempo il profilo dell’ex Juventus e Napoli per la panchina come erede di Arteta, e lo stesso allenatore italiano gradirebbe di certo l’eventuale acquisto di Hakimi.