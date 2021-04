Nella prossima estate dirà addio all’Inter. Parliamo di Joao Mario, rilanciatosi quest’anno allo Sporting CP, vicino a vincere la Liga Nos

Nel prossimo calciomercato estivo Joao Mario dirà addio all’Inter. In scadenza nel 2022, il centrocampista portoghese potrà dunque partire solo a titolo definitivo. Per l’acquisto del suo cartellino ci starebbe provando lo stesso Sporting CP, dove il classe ’93 si è rilanciato diventando uno dei punti di riferimento della squadra di Amorim, vicina alla vittoria della Liga Nos.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ritorno di fiamma per Lautaro Martinez | La richiesta che ‘spaventa’

Calciomercato Inter, Joao Mario via (definitivamente) con uno scambio

Il club nerazzurru vuole sui 10 milioni di euro, una cifra non così eccessiva, difatto l’ostacolo è l’ingaggio del lusitano che tocca i 3 milioni di euro netti coi bonus. Per Joao Mario, come scrivono in Spagna, si muovono però anche le andaluse Siviglia e Betis. Soprattutto quest’ultimo, con il tecnico Pellegrini a quanto pare grande estimatore di Joao Mario. Stando a ‘El Gol Digital’, i biancoverdi potrebbero offrire ai nerazzurri uno scambio con William Carvalho, 28enne playamaker anch’esso portoghese che si dice sia molto stimato da Conte.