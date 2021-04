Juventus, il Manchester City si tira fuori dalla corsa ad Haaland: Guardiola annuncia che il club non interverrà sul mercato dopo l’addio di Aguero

Una rivale si tira fuori dalla lunga lista delle pretendenti. Perché Erling Haaland ha fino ad ora stupito tutti con la maglia del Borussia Dortmund (e non solo) e tanti top club europei hanno messo gli occhi sul talento norvegese gestito da Mino Raiola. In Italia è la Juventus il club più interessato, ma i bianconeri devono fare i conti con una ricca concorrenza, proveniente da Spagna, Francia e soprattutto Inghilterra. Dopo aver fatto tappa a Barcellona, l’agente e il padre del giocatore si sono recati a Madrid. Ma dall’elenco delle pretendenti, sembra ora uscirne il Manchester City, alla luce anche delle parole pronunciate da Pep Guardiola. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Guardiola rinuncia ad Haaland

In conferenza stampa, il tecnico catalano ha infatti chiuso ad un possibile arrivo di Haaland, così come di un nuovo innesto in attacco, nonostante l’addio di Sergio Aguero alla fine di questa stagione. “C’è una grossa possibilità che non faremo acquisti in attacco quest’estate. Per ora abbiamo giocatori a sufficienza che fanno parte della rosa della prima squadra e abbiamo anche giovani interessanti nella nostra Academy, per cui le possibilità che non faremo acquisti in attacco sono molto alte. Anche per via della situazione economica dovuta alla pandemia che sta coinvolgendo tutto il mondo. Non penso quindi che acquisteremo un attaccante per la prossima stagione, soprattutto se i prezzi dovessero essere questi” ha dichiarato Guardiola.

Oltre ad Haaland, l’altro nome accostato ai ‘Citizens’ per rafforzare l’attacco è quello di Danny Ings del Southampton. Complice però la pandemia e anche il fatto che Aguero sia definito da Guardiola “insostituibile”, sembra che il City non affonderà il colpo per il talentuoso centravanti norvegese. Una buona notizia dunque per tutti i club interessati a lui, Juventus compresa.