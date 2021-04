Thomas Tuchel, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Aguero e Haaland, attaccanti protagonisti del calciomercato, finito nel mirino del suo Chelsea ma anche della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

Il Chelsea di Thomas Tuchel andrà a caccia di un nuovo attaccante nella prossima sessione di calciomercato. Il club inglese è interessato a due calciatori, finito nel mirino della Juventus ma non solo. Stiamo Parlando di Aguero e Haaland. Per l’attaccante norvegese, dopo il viaggio in Spagna, Mino Raiola è pronto a dar vita ad una vera e propria asta. Sul giocatore del Borussia Dortmund, oltre a Real Madrid e Barcellona, ci sono le squadre di Premier League.

Per la Juventus, Haaland può diventare un’idea con l’addio di Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda l’attaccante argentino, che a giugno lascerà il Manchester City, è pronto ad nuova avventura. Il suo nome è stato accostato ai bianconeri ma anche al Chelsea.

Tuchel, in conferenza stampa, ha così parlato di Aguero e Haaland: “Non risponderò per rispetto verso il giocatore e il Borussia Dortmund. Ci sono grandi notizie intorno a lui e al suo agente. Sembra che stiano creando una gara per il giocatore… Ma non è il nostro giocatore e non è nella nostra rosa. Quindi non commenteremo nient’altro per quanto riguarda Haaland – riporta football.london -. Aguero? Posso dare la stessa risposta, abbiamo pieno rispetto per il Manchester City e Sergio Aguero, che è un grande giocatore, è un giocatore di livello mondiale. Ma abbiamo tre competizioni in cui siamo impegnati con il City, quindi non parlerò di un loro giocatore”.