Calciomercato Juventus, non solo Aouar | Occhi anche su Cherki e Depay

L’asse Torino-Lione potrebbe essere percorso ad alta velocità dalla Juventus: oltre ad Aouar, tentativo anche per Cherki e Depay a zero

Nel prossimo mercato la Juventus si appresta a continuare la rivoluzione iniziata la scorsa estate, abbassando il monte ingaggi e soprattutto l’età media della rosa. Diversi giocatori sono in uscita, tra questi si potrebbero menzionare Ramsey, Rabiot e Bernardeschi, oltre a Douglas Costa che è in cerca di una sistemazione per la prossima annata. Inoltre, davanti le situazioni sono tutte incerte: Cristiano Ronaldo deciderà il proprio futuro dopo un incontro con la società, Dybala è ancora invischiato nella questione rinnovo e Morata deve conquistarsi la conferma in questo finale di stagione.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Napoli, Mertens out con il Belgio. Obiettivo Juventus

Oltre al mercato in uscita, poi c’è tutto un mercato in entrata da organizzare e da attuare con grande precisione. Il reparto che più di tutti sembra necessitare di un restyling è il centrocampo, ma anche l’attacco bianconero rischia di essere stravolto in estate. Riguardo a questo, la Juventus potrebbe tentare di risolvere tutti i problemi in una botta sola: triplo colpo in Ligue 1. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, triplo colpo a Lione | Aouar, Depay e Cherki gli obiettivi

L’asse Lione-Torino potrebbe essere infuocato in estate: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus potrebbe tentare il triplo colpo in casa dell’Olympique Lione. Il primo obiettivo rimane Houssem Aouar, centrocampista illuminato che il club francese valuta intorno ai 50 milioni di euro. Sul francese, però, i bianconeri dovranno vedersela anche con la concorrenza del Real Madrid. Il club piemontese, rispetto agli spagnoli, può vantare un ottimo rapporto col presidente Aulas e può giocarsi anche la carta De Sciglio: il terzino sta facendo bene in Francia e potrebbe essere inserito nell’operazione per ammorbidire le pretese per Aouar, rimanendo alla corte di Rudi Garcia.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Juventus, Ronaldo chiama Madrid: la reazione del Real

Oltre al centrocampista, poi, la Juventus avrebbe appoggiato lo sguardo su due attaccanti dell’OL. Il primo sarebbe un colpo in prospettiva: Rayan Cherki, classe 2003 con margini di crescita inimmaginabili. Per il proprio gioiellino il club transalpino vorrebbe una cifra decisamente inferiore rispetto a quella di Aouar, intorno ai 20/25 milioni, benché non si tratterebbe certo di spiccioli. Infine, Paratici avrebbe le antenne dritte per Memphis Depay: l’olandese andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e potrà essere preso a parametro zero. Riuscire a rinforzare l’attacco con un colpo a zero sarebbe un’ottima mossa per la Juventus, che infatti continua a monitorare la situazione del Kun Aguero.