Mertens, dopo l’infortunio alla spalla in Repubblica Ceca-Belgio, non giocherà con la Bielorussia: l’obiettivo è la Juve

Minuto 54 di Repubblica Ceca-Belgio, gara valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar, Dries Mertens prova a controllare un pallone alto, cade male e la torsione innaturale sulla spalla sinistra fa pensare subito al peggio. Un punto già infortunato in passato, un dolore che porta l’attaccante del Napoli ad esser subito sostituito da Trossard per non correre rischi.

La situazione, però, fin dalle prime ore dopo la botta rimediata non sembra esser grave, la temuta lussazione si va risolvendo in messaggi rassicuranti inviati al tecnico ed allo staff medico. Questo il motivo per il quale Mertens, anche questa mattina, ha preso parte all’allenamento con la sua Nazionale, senza forzare, ma senza neppure dare forfait.

Niente Bielorussia, Mertens vuole esser al top per la Juve

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, nella gara interna con la Bielorussia di domani, Mertens non ci sarà. Dovrebbe seguire i suoi compagni di squadra dalla panchina, non dovrebbe scendere in campo per evitare possibili ulteriori complicanze alla spalla interessata.

Dopo l’impegno con il Belgio, Mertens farà ritorno a Napoli per mettersi a disposizione di Rino Gattuso. Ci sarà il check di rito con lo staff medico coordinato dal dottor Canonico per avere la certezza di poter proseguire gli allenamenti in serenità. La necessità, oltre alla gara con il Crotone di sabato, è soprattutto quella di avere il belga in una condizione ottimale per il big match con la Juventus fissato per mercoledì 7 aprile, giorno del recupero della gara non disputata lo scorso ottobre.