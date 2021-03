Brutte notizie per la Roma che deve fare i conti con un’altra assenza pesante. Infortunio importante per Kumbulla che chiude probabilmente la sua stagione

Non c’è pace per l’infermeria della Roma, che continua a lottare con la sfortuna. I giallorossi sono stati falcidiati dagli infortuni negli ultimi mesi, in particolare concentrati nel reparto arretrato. Marash Kumbulla, difensore albanese ex Verona, è rientrato anzitempo dagli impegni con la sua nazionale, con la quale ha riportato un infortunio al ginocchio.

In tal senso arrivano pessime notizie per Fonseca, che a cavallo di un tour de force importante perde un’altra pedina di spicco. Kumbulla ha riportato una distorsione al ginocchio destro con relativa infiammazione di tutte le parti interessate, inoltre ha riportato anche una lesione meniscale che però non preoccupa. Nelle prossime 3/4 settimane lavorerà individualmente ed, al momento, è scongiurata la necessità di un intervento chirurgico. Il giovane centrale giallorosso verrà seguito, di comune accordo con lo staff, inizialmente con una terapia conservativa. La stagione per Kumbulla non è finita, ma l’obiettivo della Roma è quello di recuperarlo in un mese. Tegola importante per Fonseca a questo punto della stagione, che quantomeno spera di recuperare per l’Ajax l’acciaccato Mkhitaryan dopo il problema al polpaccio.