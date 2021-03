Arrivato in estate dal Verona, Marash Kumbulla a Roma non ha ancora trovato la sua reale dimensione. Intanto apre ad un futuro in Premier

Tra i calciatori della Roma impegnati in giro per l’Europa con la propria nazionale c’è anche Marash Kumbulla, centrale ex Verona arrivato nella capitale la scorsa estate con un carico di aspettative elevati. Il difensore albanese ha rilasciato una lunga intervista al ‘Telegraph’ raccontando la sua esperienza: “Venivo da una piccola città e poi mi sono ritrovato a Roma dove tutto è più grande. È una città enorme e l’integrazione è stata un po’ complicata all’inizio ma impari presto ad adattarti a situazioni differenti e ora sono felice in questo momento della mia carriera”.

Tra passato, presente e un futuro prossimo, Kumbulla ha così proseguito: “L’anno scorso alla fine ho voluto rimanere in Italia per giocare in una squadra di grande tradizione con tifosi fantastici e un progetto ambizioso, è uno dei club più importanti della Serie A, ho fatto la scelta giusta. Ma la Premier League è uno dei miei campionati preferiti, quindi in un futuro perché no? Mai dire mai.”

A proposito della lingua inglese: “Cerco di imparare l’inglese con Chris Smalling perché voglio migliorarlo. È importante saperlo parlare. Guardo tante partite del campionato inglese, è quello che seguo di più dopo la Serie A perché è il più importante, il mio idolo è Van Dijk“.