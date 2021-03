L’Inter a caccia di rinforzi a costo zero ha individuato un possibile colpo interessante in Spagna: l’offerta è allettante

Il prossimo calciomercato difficilmente differirà in maniera importante dagli ultimi due trascorsi. Anzi, se possibile sarà ancora peggiore per certi versi a livello di investimenti e non solo. Un trend che è stato anche confermato dal sostanziale abbassamento della cifra totale di commissioni in Serie A corrisposte agli agenti. Ancora una volta al centro ci saranno gli scambi e, ovviamente i colpi a costo zero. Tra questi, l’Inter ne avrebbe individuato uno interessante in Liga. Non solo, perché vi abbiamo raccontato in esclusiva anche dell’offerta per Nikola Maksimovic del Napoli, anche lui in scadenza.



Calciomercato Inter, colpo Mandi a zero: c’è l’offerta per l’ingaggio

Da tempo si parla di Aissa Mandi del Betis Siviglia, difensore centrale classe ’91 che è diventato un perno della squadra di Pellegrini e quest’anno ha segnato anche tre gol. È algerino, ha il contratto in scadenza a giugno e si libererà a parametro zero. Come riporta ‘El Gol Digital’, su di lui ci sono anche gli occhi del Liverpool ma sono i nerazzurri ad aver mosso passi concreti. Secondo il portale spagnolo, Marotta avrebbe messo sul piatto 2,5/3 milioni di euro a stagione per Mandi, che andrebbe così praticamente a raddoppiare l’attuale ingaggio. Per il giocatore sarebbe un’occasione imperdibile, dal momento che approderebbe in un club che gioca in Champions League e lotta per vincere dei trofei. L’algerino avrebbe già avvisato il Betis che non rinnoverà il suo contratto, i nerazzurri in questo modo aggiungerebbero un tassello di valore con un ingaggio decisamente alla portata.