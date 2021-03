Sono stati diffusi i dati relativi alle commissioni corrisposte dai 20 club di Serie A agli agenti sportivi: in testa c’è la Juventus, ecco la classifica

Come ogni anno è stata diffusa la classifica con i 20 club di Serie A per commissioni corrisposte agli agenti sportivi nel corso dell’anno solare 2020, quindi dal primo gennaio al 31 dicembre. Nel massimo campionato italiano sono stati spesi in totale 138 milioni di euro, cifra alta ma comunque decisamente in calo rispetto agli anni precedenti. Anche sicuramente per effetto della pandemia, ma in ogni caso la flessione ricalca quella fatta già registrare nel 2019.

Commissioni agenti Serie A: Juventus prima, la classifica completa

A fare da padrona c’è ancora la Juventus con quasi 21 milioni di euro e anche la Roma si conferma altissima in classifica con più di 19 milioni. Milan e Napoli seguono in classifica, poi la Fiorentina che precede anche l’Inter (che è a quota 9 milioni di euro). In fondo alla graduatoria, invece, ci sono le neopromosse Benevento, Crotone e Spezia.

Di seguito la classifica completa:

Juventus € 20.800.137,97

Roma € 19.241.912,00

Milan € 14.315.291,95

Napoli € 12.080.740,79

Fiorentina € 9.740.062,50

Inter € 9.050.068,29

Atalanta € 6.004.805,00

Sassuolo € 5.823.103,00

Lazio € 5.529.679,43

Bologna € 5.489.340,52

Parma € 4.853.818,32

Sampdoria € 4.013.084,00

Udinese € 3.992.809,86

Hellas Verona € 3.906.049,46

Genoa € 3.467.171,78

Torino € 3.461.175,00

Cagliari € 3.381.960,00

Benevento € 1.025.825,08

Crotone € 962.427,00

Spezia € 876.132,14