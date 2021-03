Juventus, Rabiot e Ramsey in uscita: possono portare 50 milioni di euro che i bianconeri potrebbero investire su Aouar

Due uscite per un’entrata: un tesoretto dalle cessioni per arrivare al centrocampista tanto sognato. La Juventus studia con attenzione al mercato e sogna il grande colpo, ma per concretizzarlo ha necessario bisogno di vendere. E gli indiziati alla cessione, complice anche la possibilità di fare plusvalenza, sono Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, arrivati entrambi a Torino a parametro zero e finiti nella lista dei cedibili. L’interesse sia nei confronti del gallese che del transalpino non manca, soprattutto dalla Premier League e la Juventus potrebbe approfittarne per ricavare il tesoretto necessario utile a rifinanziare il grande colpo in mediana. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, via Rabiot e Ramsey per arrivare ad Aouar

Le cessioni di Ramsey e Rabiot potrebbero fruttare alle casse bianconere 50 milioni di euro. Il gallese piace molto in Premier League e per lui potrebbero riaprirsi le porte di un ritorno nel campionato inglese. Tanti club sono infatti interessati a lui. Ma in Inghilterra e in particolar modo all’Everton piace anche Rabiot. Ancelotti è un estimatore del centrocampista e vorrebbe portarlo a Liverpool. Attenzione però anche all’ipotesi di ritorno in Francia. L’Olympique Marsiglia, che ha tra l’altro rapporti molto buoni con la Juventus, sarebbe infatti interessato a riportare in patria il centrocampista ex Psg.

Ecco dunque che il ricavato delle due cessioni potrebbe permettere alla Juventus di fiondarsi su quello che sarebbe il grande colpo in mediana. Il sogno bianconero è Houssem Aouar, centrocampista del Lione, da tempo nel mirino della società piemontese. Il talentuoso giocatore di origini algerine ha un cartellino dal valore davvero elevato, ma se i bianconeri dovessero riuscire davvero a ricavare 50 milioni complessivi dalle cessioni di Ramsey e Rabiot, il tesoretto potrebbe essere investito per Aouar. E chissà che l’eventuale inserimento di De Sciglio, ora in prestito al Lione, non possa permettere di abbassare le pretese del presidente Aulas e ottenere un piccolo sconto. Attenzione però anche ad un’altra opzione, se l’OM dovesse bussare alla porta di Rabiot, non è da escludere che possa sbocciare una trattativa che coinvolga anche Arek Milik, da tempo nei radar bianconeri.