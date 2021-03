La Juventus ha scelto la nuova coppia in attacco per il prossimo anno: niente Morata con Cristiano Ronaldo, operazione da 115 milioni totali

La Juventus è attesa nuovamente dalle grandi manovre estive dopo quelle dello scorso anno tra cambio di allenatore e alcuni addii eccellenti. Khedira, Matuidi e Higuain hanno salutato svecchiando la rosa e abbassando il monte ingaggi, vero tallone d’Achille del bilancio bianconero. Soprattutto dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, che resta il grande dubbio per il prossimo futuro della Vecchia Signora. In attacco ci sono diverse incertezze, oltre a Dybala e CR7 anche Alvaro Morata che per rimanere allo Stadium dovrà essere prima riscattato dall’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Joao Felix scelto come nuovo partner di Ronaldo: out Morata

Come riporta ‘Don Balon’, però, Andrea Pirlo non è affatto convinto dello spagnolo e anzi avrebbe già scelto la coppia d’attacco per la prossima stagione. Il tandem sarebbe formato da Cristiano Ronaldo e Joao Felix, scelto anche dallo stesso fuoriclasse di Madeira. Il talento dell’Atletico Madrid (con cui c’è in ballo proprio la questione Morata) non è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi in questi due anni, ma soprattutto dell’allenatore Diego Pablo Simeone. I 127 milioni spesi dai Colchoneros per prelevarlo dal Benfica non sono stati affatto ripagati, ma la sua partenza non lascerebbe contento ad esempio Luis Suarez. L’uruguaiano che in estate sembra destinato a vestire proprio la maglia della Juventus.

Secondo il portale spagnolo, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro per formare la coppia tutta lusitana in attacco. Non solo, perché al giocatore andrebbero invece 9 milioni di euro per cinque anni (45 totali). Facendo due rapidi calcoli, tra ingaggio netto e cartellino la cifra totale ammonterebbe a 115 milioni. Un’operazione decisamente importante, che secondo questa indiscrezione dalla Spagna si potrebbe concretizzare dopo l’Europeo. Joao Felix-Juve, un matrimonio che finalmente si consumerebbe dopo il lungo corteggiamento di due anni fa prima dell’approdo a Madrid. E magari, con il suo idolo Cristiano Ronaldo accanto, il talentino classe ’99 riuscirà a esprimersi al massimo diventanto il nuovo crac definitivo del calcio europeo. Con buona pace di Morata.