Il futuro di Buffon alla Juventus non è ancora stabilito: intanto spunta fuori una pazza idea del Milan in caso di addio di Donnarumma

Il futuro di Gianluigi Buffon è ancora tutto da decidere: come raccontato da Calciomercato.it, è slittata la decisione per il portiere della Juventus. Prevista per marzo, se ne riparlerà tra aprile e maggio, senza che nessuna ipotesi possa essere esclusa. Dal ritiro al rinnovo con la Juventus, fino ad un approdo in un’altra squadra. Una destinazione clamorosa potrebbe esserci stesso in Serie A e si tratterebbe del Milan.

Secondo quanto riportato da ‘Telelombardia’ esiste una suggestione Buffon per i rossoneri. Un’eventualità che entrerebbe in gioco nel caso in cui Donnarumma non dovesse rinnovare il contratto con la società lombarda. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, idea Buffon: Donnarumma alla Juve

Un intreccio clamoroso visto che lo stesso Donnarumma, non è un segreto, è da tempo nel mirino della Juventus che è pronta ad approfittarne nel caso di rottura. Tra il portiere e il Milan la questione è nota da tempo: Raiola chiede un ingaggio molto alto (oltre i 10 milioni di euro) oltre ad una durata non lunga (2 anni) e l’inserimento di una clausola in caso di mancata qualificazione in Champions.

Le parti, a novanta giorni dalla scadenza, non si avvicinano e un addio – nonostante la volontà del calciatore – non può essere escluso. Qui entra in ballo Buffon che sarebbe il portiere di esperienza a cui il Milan potrebbe affidarsi nella prossima stagione. Una suggestione al momento.