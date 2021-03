Parla Fausto Pari, uno dei soci che gestisce la procura di Mattia Zaccagni. Il fantasista del Verona è finito nel mirino del Milan ma piace soprattutto al Napoli

Il grande inizio di stagione ha portato Mattia Zaccagni sotto i riflettori. Il centrocampista del Verona sembra davvero pronto al grande salto, in una biga: la squadra che ha maggiormente mostrato interesse per il calciatore, nei mesi scorsi, è stato il Napoli ma nelle ultime ore è stata rilanciata l’ipotesi Milan. Il profilo di Zaccagni continua ad essere nel mirino degli azzurri ma la fumata bianca non è ancora arrivata.

Calciomercato, Agente Zaccagni: “Corteggiamento Napoli incessante!”

Uno dei soci, che gestisce la procura del fantasista, Fausto Pari, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, facendo il punto della situazione sul futuro del giocatore, che potrebbe prendere il posto di Fabian Ruiz: “Forse lo spagnolo è più costruttore – afferma Pari – Juric ha avuto ragione a puntare su di lui visti i risultati raggiunti. Il corteggiamento del Napoli è stato incessante e pressante a gennaio. Anche altri club non avevano le risorse per ultimare l’operazione, che era prevista per giugno con la permanenza di Mattia a Verona. L’interessamento è forte tutt’ora, indipendentemente da chi sarà l’allenatore del Napoli. Bisognerebbe chiedere a Giuntoli… Il discorso fu rimandato perché a Napoli sono scoppiate polemiche importanti. Il Verona non ha avuto mai intenzione di privarsi del calciatore a stagione in corso. Se il Napoli l’avesse acquistato, sarebbe comunque rimasto con Juric sino a fine stagione”.