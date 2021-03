Juventus, Bernardeschi ed Alex Sandro carte per possibili scambi con Emerson Palmieri e Milik: rischio beffa per l’Inter

In un mercato dove il peso della pandemia si fa sentire e non poco, dove la disponibilità economica per acquistare giocatori è tutt’altro che elevata, ecco che le società dovranno essere brave a lavorare su affari a basso costo oppure a scambi con altri club. E questo è esattamente quello a cui sta pensando la Juventus. Tanti sono i giocatori sacrificabili in casa bianconera, che potrebbero permettere di arrivare a diversi obiettivi in ogni reparto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, doppio scambio per beffare l’Inter

Come riferisce ‘Tuttosport’, diversi sono infatti i sacrificabili in casa bianconera e la dirigenza starebbe pensando a diversi scambi. Oltre all’opzione di cedere Bentancur per arrivare a Goretzka, la Juventus studia altre manovre. Una è quella di mettere sul mercato Alex Sandro per poter arrivare ad Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano sta trovando poco spazio al Chelsea e potrebbe salutare il club inglese in estate. La Juventus è una delle squadre in corsa per arrivare all’ex Roma, che piace però anche all’Inter. I bianconeri potrebbero provare a beffare i rivali proprio con l’inserimento di Alex Sandro. Il brasiliano, spesso accostato al Chelsea in passato, potrebbe garantire una plusvalenza a bilancio. Resterebbe però da valutare se gli inglesi siano disposti ad avere in rosa un terzo terzino sinistro oltre a Chilwell e ad Alonso.

Non solo Emerson però. Tra i sacrificabili c’è, da tempo, anche Bernardeschi. E il classe 1994 potrebbe finire sul mercato come possibile pedina di un nuovo scambio, magari all’estero. La Juventus potrebbe bussare alla porta dell’Atletico Madrid chiedendo Carrasco oppure a quella dell’Olympique Marsiglia. I francesi perderanno molto probabilmente Thauvin e avranno bisogno di un rinforzo in quella zona di campo. Bernardeschi potrebbe essere il nome giusto, con la Juve che a quel punto potrebbe tornare alla carica per Milik, da tempo seguito dai bianconeri. Il polacco piace anche all’Inter come alternativa di lusso ai titolari, ma con Bernardeschi la Juventus potrebbe avere una carta in più rispetto ai nerazzurri per convincere i transalpini.