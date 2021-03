La Juventus si interroga sul futuro di Bentancur. Il centrocampista potrebbe finire al Bayern Monaco in un ipotetico scambio con Goretzka

Sono pochi gli intoccabili alla Juventus in vista del prossimo mercato estivo. La rosa bianconera, con o senza Pirlo in panchina, subirà un corposo restyling in estate dopo una stagione finora deludente con la nuova batosta in Champions League e uno scudetto sempre più lontano. Nella lista degli incedibili non figurerebbe Rodrigo Bentancur, che non sta convincendo sotto la gestione Pirlo dopo un’ottima annata con Sarri in panchina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, Bentancur sacrificato nello scambio per Goretzka

Il nazionale uruguaiano è rientrato la scorsa settimana dopo la positività al Covid-19, subentrando dalla panchina nel tonfo casalingo conto il Benevento. Rendimento altalenante finora per l’ex Boca Juniors, protagonista in negativo con lo sciagurato retropassaggio verso Szczesny nel match di Champions con il Porto. Il numero 30 non ha ancora compiuto quel salto di qualità che la dirigenza della Continassa si aspettava e nelle strategie della ‘Vecchia Signora’ potrebbe finire sul mercato se si presentasse sul fatto un’offerta allettante per il suo cartellino. Bentancur piace in Premier League e all’Atletico Madrid di Simeone, ma non solo stando a quanto riporta ‘Tuttosport’. Il classe ’97 avrebbe catturato le attenzioni anche del Bayern Monaco, con la Juve che aprirebbe ad una cessione in Baviera soltanto in un caso.

Ovvero, se il sodalizio campione d’Europa inserisse Goretzka nell’affare per Bentancur. Il pilastro di Flick e della Germania è in scadenza nel 2022 e piace da tempo al CFO Paratici. Da vedere se ci saranno sviluppi in questo senso nei prossimi mesi, con la Juventus che potrebbe essere tentata per l’addio di Bentancur anche da offerte non inferiori ai 50 milioni di euro.