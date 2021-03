Tiene sempre banco il futuro di Paulo Dybala alla Juventus. Dall’Inghilterra accostano anche l’Inter sulle tracce del numero dieci argentino

Continua la telenovela legata al futuro di Paulo Dybala. La trattativa per il rinnovo del contratto con la Juventus è al momento congelata, con l’incontro tra le parti che è slittato più volte negli ultimi mesi. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il destino sotto la Mole del numero dieci, con la scadenza fissata al 2022 che rende ancora più delicata ala situazione in casa bianconera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, torna Sarri in panchina | Svolta Dybala

Juventus, dall’Inghilterra: l’ombra dell’Inter su Dybala

La dirigenza della Continassa vuole evitare di perdere a parametro zero la ‘Joya’ e, in caso di mancato rinnovo, punterebbe alla cessione dell’ex Palermo magari attraverso uno scambio. Paratici e soci valuterebbero diverse piste per Dybala che all’estero piace sopratutto in Premier League e al Paris Saint-Germain. Il portale ‘90minuti.com’ inserisce però anche l’Inter nel lotto delle possibili candidate al cartellino del nazionale albiceleste, se quest’ultimo dovesse lasciare la Juve a fine stagione. Oltre a Marotta, ad aprire le porte della Pinetina sarebbe anche Antonio Conte: il tecnico salentino sarebbe disposto a sacrificare Eriksen per far posto a Dybala nello scacchiere nerazzurro.

A Dybala – aggiunge sempre il sito inglese – non dispiacerebbe a priori un possibile sbarco a Milano nonostante la rivalità con la ‘Vecchia Signora’, però in caso di addio alla Juventus preferirebbe accasarsi in un top club fuori dalla Serie A.