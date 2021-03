Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo argomento caldo: per lui si parla di un ritorno al Real Madrid, ma gli spagnoli lo avrebbero ‘parcheggiato’

Era arrivato a Torino tre stagioni or sono con la speranza di portare la Juventus a trionfare in Champions League, ma Cristiano Ronaldo non è riuscito a centrare l’obiettivo di vincere il prestigioso trofeo lontano dal Real Madrid. Il portoghese, addirittura, è stato eliminato agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo. Ronaldo ha ancora un anno di contratto con la Juventus, ma il suo futuro continua ad essere argomento caldo. Sia per i discorsi di rifondazione legati al club bianconero, sia per le voci di squadre a lui interessate, su tutte quello stesso Real Madrid lasciato nell’estate del 2018. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘parcheggiato’ dal Real Madrid

Dalla Spagna infatti sottolineano il possibile ritorno del portoghese alla casa ‘blanca’. Anche se Ronaldo non rappresenta la prima opzione, anzi secondo ‘Marca’, al momento il suo nome sarebbe ‘parcheggiato’ dal Real Madrid. Perché il vero obiettivo di Florentino Perez è quello di arrivare ad un profilo più giovane. Si punta ad uno svecchiamento della rosa e soprattutto ad un attaccante stellare dal futuro garantito. In questo senso i nomi sono quelli di Mbappe ed Haaland. Il primo, complice un contratto in scadenza nel 2022 con il Paris Saint-Germain, appare l’opzione numero uno.

Il Real Madrid lo segue da anni e non è escluso che in estate possa esserci un importante affondo. Più difficile arrivare al norvegese del Borussia Dortmund, corteggiato anche lui da mezz’Europa, ma che ha un contratto più lungo con il club tedesco. Al momento dalla Spagna sottolineano come per il norvegese gestito da Mino Raiola non ci siano ancora state proposte da parte del club iberico. Chiaro che il club dovrà avere la possibilità di investire, cosa non facile data la pandemia. L’obiettivo del Real Madrid però è chiaro: spendere i soldi in un usato sicuro, visto che gli investimenti recenti, da Jovic a Militao passando per Hazard, non hanno fino ad ora dato buoni frutti.

E in questo senso, se non dovesse arrivare uno tra Haaland e Mbappe, attenzione alla pista Ronaldo, al momento ‘parcheggiata’. Che ha caratteristiche (anagrafiche in primis) completamente diverse, ma che allo stesso modo rappresenta quell’usato sicuro che il Real Madrid sta cercando. L’opzione non è semplice: il giocatore sarebbe felice di tornare a Madrid, ma Ronaldo non rappresenta una priorità, come invece lo è l’acquisto di talenti emergenti. La Juventus dovrà lavorare ad un abbassamento del monte ingaggi e quello del lusitano è il più alto tra tutti, ma l’elevata cifra rappresenta un problema anche per gli spagnoli.